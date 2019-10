Esporte Flamengo atropela Grêmio no segundo tempo e está na final da Libertadores Com atuação de gala, time carioca deslancha na segunda etapa e volta à decisão do torneio continental após 38 anos

Com mais um atuação de gala do seu ataque, o Flamengo atropelou o Grêmio em um Maracanã praticamente lotado e garantiu seu retorno à final da Copa Libertadores após 38 anos. O time carioca goleou o rival gaúcho por um contundente placar de 5 a 0, na noite desta quarta-feira, e selou sua classificação à decisão, após empate por 1 a 1 no jogo de ida. A goleada contra...