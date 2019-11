Esporte Flamengo atravessa 'mar de torcedores' na chegada a aeroporto e embarca para Lima Dia do rubro-negro carioca começou no Ninho do Urubu, onde o técnico Jorge Jesus comandou o último treino. No portão do CT, uma multidão também se aglomerou

O planejamento da diretoria do Flamengo era que o avião fretado com jogadores e comissão técnica decolasse nesta quarta-feira (20) do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo a Lima, no Peru, onde jogará neste sábado a decisão da Copa Libertadores contra o River Plate, às 15h30. Mas nada disso aconteceu e, com muito atraso, a aeronave só saiu do solo à...