Esporte Flamengo aproveita falha do Botafogo, vence por 1 a 0 e ameniza pressão Com o resultado, o time rubro-negro chega a 42 pontos, em terceiro lugar, e iguala o Atlético-MG. Os mineiros ainda jogam na rodada

Depois da queda na Libertadores no meio da semana, a turbulência na Gávea diminui um pouco. Neste sábado (5), no Nilton Santos, o Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo por 1 a 0 e garantiu mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Everton Ribeiro fez o gol que resultou no segundo triunfo de Rogério Ceni no comando da equipe, após falha de Marcinho. Com o resu...