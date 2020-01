Esporte Flamengo anuncia renovação do contrato de Willian Arão No Flamengo desde 2016, Arão elevou o seu status no clube a partir da chegada do técnico Jorge Jesus,

Na semana em que seus principais jogadores se reapresentaram após o período de férias, o Flamengo acertou uma série de definições para a sequência da temporada. A última delas, anunciada nesta quinta-feira, foi a renovação do contrato do volante Willian Arão até dezembro de 2023. No Flamengo desde 2016, Arão elevou o seu status no clube a partir da chegada do técnico ...