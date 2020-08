Esporte Flamengo anuncia renovação de contrato de Diego por mais um ano Após ampliar o acordo com o meia, a diretoria se volta para acertar a permanência do goleiro Diego Alves. As partes já conversam e acreditam em um final feliz

O Flamengo anunciou a renovação por mais um ano do contrato do meia Diego. O camisa 10 assinou o novo vínculo e ficará no clube até o final de 2021. No Rubro-negro desde 2016, quando foi contratado para ser o astro da companhia, jogador venceu a Libertadores (2019), o Brasileiro (2019), a Supercopa (2020), a Recopa Sul-Americana (2020) e três Carioca (2017, 2019 e 2020). "Estamos mais j...