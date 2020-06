Esporte Flamengo anuncia que nenhum caso de Covid-19 foi registrado nos últimos testes O anúncio foi feito, nesta terça-feira, em uma nota nas redes sociais

Nenhum integrante do elenco e da comissão técnica do Flamengo deu positivo para Covid-19 nos testes semanais realizados pelo clube no Ninho do Urubu. O anúncio foi feito, nesta terça-feira, em uma nota nas redes sociais. O Flamengo aguarda uma definição sobre a retomada do Campeonato Carioca. Na madrugada desta terça-feira, os clubes fizeram uma reunião por videoco...