Esporte Flamengo anuncia contratação do lateral-esquerdo Filipe Luís até dezembro de 2021 Campeão da Copa América, jogador de 33 anos estava sem contrato após saída do Atlético de Madrid

Depois de vários dias de negociação, a diretoria do Flamengo confirmou nesta terça-feira a contratação de mais um reforço de peso para a sequência da temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Filipe Luís, que assinou um contrato com o clube rubro-negro por dois anos e meio, até dezembro de 2021. A expectativa é que a apresentação do jogador, que recentemente se desligou d...