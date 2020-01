Esporte Flamengo anuncia contratação de Gustavo Henrique e assina por quatro anos Gustavo Henrique, de 26 anos, vai assinar um contrato válido por quatro temporadas com o Flamengo

O Flamengo anunciou nesta sexta-feira o segundo reforço para a temporada 2020. Após confirmar a contratação do atacante Pedro Rocha, que estava no Cruzeiro, o clube carioca oficializou a chegada do zagueiro Gustavo Henrique, que vinha defendendo o Santos. Gustavo Henrique, de 26 anos, vai assinar um contrato válido por quatro temporadas com o Flamengo. O zagueiro ...