Flamengo anuncia acordo para vender Gerson ao Olympique de Marselha

Flamengo anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (9), o acordo para a transferência do volante Gerson ao Olympique de Marselha, da França. O jogador, que está retornando de compromissos com a seleção olímpica na Sérvia, deve partir para o futebol europeu no fim do mês e assinar por cinco anos com a nova equipe. A quantia total do negócio pode chegar...