Esporte Flamengo anuncia a contratação do técnico português Jorge Jesus Aos 64 anos, Jorge Jesus estava desempregado desde fevereiro, quando saiu do Al Hilal, da Arábia Saudita

O português Jorge Jesus é o substituto de Abel Braga no comando do time do Flamengo. O anúncio foi feito pela diretoria do clube carioca, neste sábado, nas redes sociais, com direito a fotos do treinador e o presidente Rodolfo Landim, em Madri. O contrato é de um ano. Jorge Jesus, que vai assistir à final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Tottenham, neste sábad...