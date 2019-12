Esporte Flamengo anuncia a contratação de Pedro Rocha como 1º reforço para 2020 O jogador chega por empréstimo até o final de 2020 com opção de compra só termino do vínculo

Após retornar ao Brasil depois de ser vice-campeão do Mundial de Clubes da Fifa, no Catar, o Flamengo voltou a ser manchete nesta terça-feira (24). O clube rubro-negro anunciou, de forma oficial, a contratação de Pedro Rocha, atacante de 25 anos que estava no Cruzeiro.O jogador chega por empréstimo até o final de 2020 com opção de compra só termino do vínculo. &...