Esporte Flamengo anuncia a contratação de Gerson, ex-Fluminense, por quase R$ 50 milhões

O meia Gerson foi anunciado como reforço pelo Flamengo nesta sexta-feira. O atleta de 22 anos, que estava na Roma e foi formado nas divisões de base do Fluminense, assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2023. Ele foi adquirido por 11,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 49,8 milhões) De acordo com anúncio feito pelo site oficial do clube, o jogador d...