Esporte Flamengo amplia folga na liderança com vitória sobre Atlético-MG Willian Arão, Vitinho e Reinier marcaram os gols rubro-negros no Maracanã

O Flamengo não titubeou e abriu oito pontos na dianteira da tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Atlético-MG, por 3 a 1, nesta quinta-feira (10), no Maracanã, a equipe rubro-negra chegou aos 55 pontos contra 47 do vice-líder Santos. O Galo resistiu até aos 37 minutos do primeiro tempo, quando o Flamengo abriu o placar c...