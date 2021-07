Esporte Flamengo age rápido após demissão de Ceni e acerta com Renato Gaúcho Tempo curto até o jogo de quarta contra o Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Libertadores, foi decisivo para o acordo entre as partes

Após a demissão de Rogério Ceni do comando, o Flamengo acertou a chegada de Renato Gaúcho para ser o novo técnico do time carioca. O acordo foi sacramentado neste sábado (10) e ele já inicia os trabalhos na segunda-feira (12). Falta apenas a assinatura do contrato, que terá duração até o final deste ano. O tempo curto até o jogo de quarta contra o Defensa y Just...