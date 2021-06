Esporte Flamengo acerta venda de Gerson para Olympique de Marselha, da França Desejo antigo do clube francês, meia foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que, no Brasil, teve passagem por Santos e Atlético-MG

Após muitas rodadas de negociação, o Flamengo chegou, enfim, a um acordo pela venda do meia Gerson para o Olympique de Marselha (FRA). O jogador, que está na Sérvia com a seleção olímpica, assinou um contrato de cinco temporadas com o clube francês. Gerson ainda ficará no clube rubro-negro pelo menos até o fim de junho. O valor total do negócio pode chegar a 30 m...