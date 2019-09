Esporte Flamengo é o time com maior torcida do Brasil, aponta Datafolha Corinthians aparece em segundo lugar. 22% dos entrevistados não torcem para nenhum time de futebol

O Flamengo é o time com a maior torcida do Brasil, aponta pesquisa do Instituto Datafolha publicada nesta terça-feira (17). Um quinto dos brasileiros adultos, ou seja, 20%, declarou, de forma espontânea, que torcem para o rubro-negro do Rio de Janeiro. Segundo o próprio instituto, este foi o índice mais alto já observado desde que a pesquisa começou a ser ...