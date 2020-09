Esporte Flamengo é dominado e sofre sua maior goleada na história na Libertadores O time carioca não ofereceu resistência alguma no Estádio Rodrigo Paz Delgado, e viu os donos da casa tomarem conta do jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da competição

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo não justificou seu status, foi totalmente envolvido e goleado nesta quinta-feira (17) por 5 a 0 pelo Independiente del Valle, com gols de Moises Caicedo, Preciado, Torres, Sánchez e Beder Caicedo. O time carioca não ofereceu resistência alguma no Estádio Rodrigo Paz Delgado, e viu os donos da casa tomarem conta do jogo v...