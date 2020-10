Esporte Fla só empata com Red Bull Bragantino e perde chance de assumir liderança Com o resultado, o Flamengo chegou aos 31 pontos, empatou com Atlético-MG e Internacional, mas ficou atrás nos critérios de desempate

Próximo do topo da tabela do Brasileiro, o Flamengo ficou no empate por 1 a 1 contra o Bragantino nesta quinta-feira (15) e perdeu a chance de assumir a ponta. Claudinho abriu o placar para os visitantes, mas Lincoln deixou tudo igual no Maracanã. Com o resultado, o Fla chegou aos 31 pontos, empatou com Atlético-MG e Internacional, mas ficou atrás nos critérios de des...