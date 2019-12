Esporte Fla faz treino de luxo contra o Santos, que terá provável despedida de Sampaoli

O Flamengo fará neste domingo (8) seu último jogo antes da disputa do Mundial de Clubes, no Catar, com seriedade total. Embora a partida contra o Santos, às 16 horas, na Vila Belmiro, seja um mero cumprimento de tabela para os campeões nacionais e da Copa Libertadores, Jorge Jesus vai mandar a campo sua equipe titular contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Caso ...