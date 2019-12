Esporte Fla faz último treino do Rio antes do Mundial; torcida aparece em menor número O time carioca fará sua estreia no Mundial na terça (17) que vem, na semifinal, contra o vencedor do duelo entre o saudita Al Hilal e o tunisiano Espérance

Com portões fechados, o Flamengo fez na manhã desta sexta-feira (13) o último treino no Brasil antes da disputa do Mundial de Clubes. A delegação rubro-negra embarca para o Catar à tarde, em voo fretado. Diferentemente do visto antes do embarque para Lima, no mês passado, quando o Flamengo disputou a final da Copa Libertadores, a aglomeração de torcedores foi bem men...