Esporte Fla é finalista no Rio ao empatar com Flu Gabigol entra no 2º tempo, empata para o Flamengo, 1 a 1, e elimina Fluminense

Não faltou emoção na classificação do Flamengo à final do Campeonato Carioca. O time rubro-negro buscou o empate, 1 a 1, com o Fluminense, neste sábado (6), no Maracanã e vai decidir o caneco com Vasco ou Bangu, que se enfrentam neste domingo (7) no Rio de Janeiro. O herói da partida foi o atacante Gabigol, que saiu do banco de reservas para empatar o jogo e col...