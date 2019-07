Esporte Flávia Saraiva repete 2015 e fatura o bronze no individual geral no Pan de Lima "É muito gratificante. Tudo valeu a pena", disse a atleta após a conquista

Com um desempenho melhor que o obtido na classificatória, disputada no último sábado, quando se classificou à final com a quarta colocação, a brasileira Flávia Saraiva conquistou nesta segunda-feira a medalha de bronze na prova do individual geral feminino da ginástica artística dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. A ginasta conseguiu repetir a campanha de quatro a...