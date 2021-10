Esporte ‘Fizemos uma brilhante partida’, analisa técnico do Goiás Time esmeraldino ficou no 1 a 1 com o Botafogo, em duelo que os números foram a favor da equipe goiana

O técnico Marcelo Cabo elogiou a atuação do Goiás no empate por 1 a 1 com o Botafogo e acredita que a igualdade no marcador ocorreu por causa dos estudos feitos pelos treinadores que conseguiram anular os pontos fortes dos adversários. O resultado mantém o time goiano na 4ª colocação, com 53 pontos, enquanto o Botafogo segue em 2º com 56 pontos. Uma novidade na ...