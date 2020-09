Esporte Fisioterapeuta do Goiás morre vítima da Covid-19 Aílton Rezende Santiago, de 44 anos, não resistiu às complicações da doença

O Goiás Esporte Clube está de luto pela morte do fisioterapeuta Aílton Rezende Santiago, de 44 anos, que foi vítima da Covid-19. O fisioterapeuta estava internado, mas não resistiu. Ele deixa mulher e quatro enteados. Aílton Rezende Santiago estava no quadro do Goiás desde 2009 exercendo a função de fisioterapeuta no clube. Recentemente, o profissional compunha o depa...