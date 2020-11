Esporte Fisioterapeuta ajuda Hamilton nas pistas e o acompanha em suas causas Angela Cullen é uma das primeiras pessoas que o britânico procura após vencer corridas na Fórmula 1

Pouco antes de subir ao pódio do GP da Emilia-Romagna, no último dia 1º, quando alcançou a sua 93ª vitória na F-1, Lewis Hamilton, 35, fez questão de abraçar uma mulher que se destacava em meio aos mecânicos da Mercedes. Era Angela Cullen, 46, fisioterapeuta que cuida de toda a rotina do inglês fora das pistas. Os abraços e comemorações entre os dois se tornaram uma ma...