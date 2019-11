Esporte Firmino marca no fim e Liverpool vence o Crystal Palace; Arsenal só empata Ostentando uma campanha praticamente perfeita, com 12 vitórias e um empate, o Liverpool, único time invicto ainda no torneio, completou 30 jogos de invencibilidade no torneio nacional

O Liverpool tem tido bons resultado mesmo quando as coisas não vão tão bem. Neste sábado, o time de Jürgen Klopp não teve uma boa apresentação e foi dominado pelo Crystal Palace em parte do jogo. Mesmo assim, o líder do Campeonato Inglês venceu por 2 a 1, fora de casa, no Selhurst Park. Ostentando uma campanha praticamente perfeita, com 12 vitórias e um empate, ...