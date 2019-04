Esporte Firmino marca, Liverpool bate Porto e fica perto da semi da Liga dos Campeões Equipe inglesa poderá perder por até um gol de diferença, no jogo da volta, que será disputado no próximo dia 17, que avança às quartas de final do torneio europeu

O Liverpool venceu o Porto por 2 a 0, nesta terça-feira (9), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Anfield Road. O francês Keita e o brasileiro Firmino fizeram os gols do time inglês, que poderá perder por até um gol de diferença na partida do próximo dia 17, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto. O Porto surpreendeu ao iniciar o jogo no c...