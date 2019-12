Esporte Firmino decide no fim, Liverpool vence Monterrey e encara Fla na final do Mundial O resultado confirmou a esperada final entre os favoritos da competição organizada pela Fifa

A aguardada final entre Flamengo e Liverpool, 38 anos depois, foi confirmada nesta quarta-feira. O time inglês garantiu sua vaga na decisão do Mundial de Clubes ao derrotar, com certa dose de sofrimento, o Monterrey por 2 a 1, em Doha, no Catar. O brasileiro Roberto Firmino decidiu o duelo ao marcar aos 45 minutos do segundo tempo. O resultado confirmou a esperada ...