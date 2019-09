Esporte Firmino brilha com assistências, Mané faz 2 e Liverpool vence o Newcastle em casa Antes de encarar o Napoli, na Itália, pela estreia da Liga dos Campeões, Liverpool bate o Newcastle por 3 a 1 e amplia vantagem na liderança do Campeonato Inglês

O Liverpool segue irresistível e invencível no Campeonato Inglês. Neste sábado, em duelo válido pela quinta rodada, o time do técnico Jürgen Klopp passou dificuldade, mas contou com grande atuação de Roberto Firmino e Sadio Mané para vencer o Newcastle de virada, por 3 a 1, em casa, no Anfield, e manter os 100% de aproveitamento no torneio. Além disso, o Liverpool...