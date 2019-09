Esporte Fiorentina oficializa a contratação do atacante Pedro junto ao Fluminense Clube italiano não informou o tempo de contrato com o atacante, que foi negociado com o clube de Florença por um valor de cerca de R$ 50,2 milhões

Uma das promessas do futebol brasileiro, o atacante Pedro deixou o Fluminense e é o novo reforço da Fiorentina para a temporada 2019/2020 na Itália. O jogador de 22 anos havia viajado no domingo para a Itália, onde na manhã desta segunda-feira realizou exames médicos em Roma e, horas depois, já em Florença, assinou contrato com o novo clube. A Fiorentina não informo...