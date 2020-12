Esporte Fiorentina anuncia que Flamengo exerceu direito de compra de Pedro Clube carioca informou que os 14 milhões de euros restantes para a aquisição dos direitos federativos serão quitados.

A Fiorentina anunciou nesta quarta-feira (9) que o Flamengo exerceu o direito de compra em definitivo do atacante Pedro. O jogador está emprestado ao clube rubro-negro até o dia 31 de dezembro de 2020. "ACF Fiorentina informa que o Clube de Regatas do Flamengo exerceu o direito de resgate pela compra definitiva do jogador de futebol Pedro Guilherme Abreu dos Santos...