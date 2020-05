Na penúltima semana, o ex-jogador e técnico do Goiânia, Finazzi, viajou para São Paulo para providenciar a sua mudança para a capital goiana. Na capital paulista, com temperatura fria, Finazzi ficou gripado, febril e com a garganta inflamada. Houve suspeita de que estivesse contraído coronavírus. Após um tempo isolado e em repouso, Finazzi se submeteu ao teste rápido para a doença num laboratório particular de Mogi Guaçu (SP), nesta segunda feira (4). No exame, nada foi constatado, para alívio do treinador.

"Fui testado.Fica provado que não tive nada (coronavírus) quando eu estava aí, no Goiânia. Depois, na paralisação, também não. Agora, também não", resumiu o treinador do alvinegro.

Assim, ele pretende retornar a Goiânia na próxima semana, para retomar o trabalho no Galo. Nesta segunda, ele chegou a São João da Boa Vista (SP), onde nasceu e onde os pais dele moram. Ele já manteve contato com Alexandre Godoi, presidente do Goiânia, para voltar ao trabalho na próxima semana.

No Galo, o técnico conseguiu reorganizar o time para tirá-lo da faixa do rebaixamento do Goianão e colocá-lo, faltando duas rodadas ao fim da 1ª fase, com chances de brigar por vaga às quartas de final antes da paralisação do Estadual e do futebol no País.