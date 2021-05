Esporte Finalistas do Goianão perto da emoção de uma conquista local Maioria dos jogadores de Vila Nova e Grêmio Anápolis não tem título de um Estadual

O grito de campeão é uma das formas que os jogadores têm de deixar marcados, para sempre, seus nomes na história dos clubes que defendem. Em pouco mais de 90 minutos, no próximo domingo (23), atletas de Grêmio Anápolis e Vila Nova terão essa oportunidade na decisão do título do Campeonato Goiano de 2021, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Para a maioria, esse será o pri...