Esporte Finalistas do Goianão, Goiás e Atlético colocam metas e modelos à prova Alviverde busca recuperar atletas, mas ainda se vale de peso de destaque do ano passado. Dragão tem “históricos” e aposta nas novidades

Goiás e Atlético decidem o título do Estadual, neste domingo (21), às 16 horas, no Estádio Olímpico, com estruturas e recursos financeiros distantes dos demais concorrentes, que ficaram pelo caminho. Se os finalistas estão à frente, há de se notar que adotam concepções diferentes na gestão do futebol. A filosofia de um nem sempre coincide com a do rival. O alviverde, em busc...