Esporte Finalista, Grêmio Anápolis projeta futuro em nível nacional Campanha sólida leva equipe anapolina à final estadual. Clube quer aproveitar calendário cheio em 2022

O Grêmio Anápolis chega à decisão do Goianão pela primeira vez com campanha sólida e regular. Eliminou o favorito ao título, o Atlético-GO, está na briga pelo título do Estadual e vai se preparar para a nova situação que vivenciará no próximo ano: disputar a Série D do Brasileiro e a Copa do Brasil.A partir de 2022, o Grêmio Anápolis terá calendário cheio. Deixa de se...