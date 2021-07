Esporte Finalista em 2016, Alemanha está eliminada do futebol masculino olímpico A eliminação precoce no grupo D se deu pelos quatro pontos conquistados, um a menos do que os marfinenses, que terminaram na segunda colocação

Finalista das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após o empate por 1 a 1 contra a Costa do Marfim, os comandados de Stefan Kuntz não conseguiram garantir a vaga nas quartas de final. No confronto com os africanos, que poderia carimbar a classificação, os detentores da última prata olímpi...