Final no Maracanã será estreia no estádio para boa parte da seleção brasileira

Jogar no Maracanã será novidade para boa parte da seleção brasileira no domingo (7), na final da Copa América contra o Peru. O estádio mais tradicional do futebol brasileiro perdeu tanto espaço nos últimos anos que a decisão do título marca a estreia no local de alguns jogadores e, de certa forma, até do técnico Tite.Depois de bater a Argentina por 2 a 0, no Mineirão...