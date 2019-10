Esporte ‘Final entre Atlético e América-MG' opõe times de resultados distintos Atlético, equipe que mais empata no returno, terá de bater em casa o América-MG, maior vencedor no 2º turno

Os números podem ajudar a explicar a estagnação do Atlético, nas últimas rodadas da Série B, na qual vê os concorrentes se aproximando nesta reta decisiva do torneio - faltam oito rodadas para o fim da Segundona - e na qual o Dragão patina. Assim, a partida desta sexta-feira (25), às 19h15, no Estádio Antônio Accioly, contra o América (MG), coloca frente à frente a equi...