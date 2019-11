Esporte Final do Goiano feminino será em estádio de Copa do Mundo e terá arbitragem Fifa Aliança e Goiás jogarão a partida da volta da decisão no Olímpico, que recebeu o Mundial sub-17. Alviverde goleou no primeiro jogo

A segunda partida da final do Campeonato Goiano será no Estádio Olímpico, que foi utilizado como sede da Copa do Mundo sub-17. A partida teve alteração de data e será na segunda-feira (25), às 20 horas. Além disso, o trio Fifa de Goiás apitará a partida entre Aliança e Goiás. O árbitro é Wilton Pereira Sampaio, com os assistentes Fabrício Vilarinho e Bruno Pires....