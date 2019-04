Esporte Final do Goianão de 2019 revive rivalidade que renasceu na última década

A volta do Atlético à final do Campeonato Goiano após cinco anos faz a decisão estadual reviver confronto que renasceu na última década, desde que o Dragão, após período de ostracismo, voltou à elite do Estadual com o acesso de 2005. Goiás e Atlético decidem a 76ª do Goianão, o que será a oitava final entre os dois rivais entre 2006 e 2019. São 14 edições entre ...