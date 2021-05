Esporte Final do Goianão 2021 tem VAR e Elmo Resende como árbitro principal FGF divulgou escala de arbitragem com presença de árbitro de vídeo, que será utilizado pela primeira e última vez nesta edição do Campeonato Goiano

O jogo decisivo da final do Campeonato Goiano terá arbitragem de Elmo Resende (GO), que terá como pedir auxílio ao árbitro de vídeo, que será utilizado pela primeira e única vez nesta edição do Goianão 2021. A Federação Goiana de Futebol vai arcar com todos os custos da utilização do VAR na final e teve anuência de Vila Nova e Grêmio Anápolis para a opção pelo u...