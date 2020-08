Esporte Final do campeonato paulista será transmitida no 'Cine Drive-In Xperience' em Goiânia O torcedor que for assistir à final uniformizado, ganhará uma bebida

Em parceria com a TV Anhanguera, o clássico “Palmeiras x Corinthians”, final do campeonato paulista, será transmitido no Cine Drive-In Xperience, localizado no estacionamento do Oliveira´s Place, no Setor Bueno, em Goiânia. O jogo acontece neste sábado (8), às 16h, na Arena do Palmeiras e terá narração de Cleber Machado, com comentários de Casagrande e...