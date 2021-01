Esporte Final da Libertadores será disputada sem público no Maracanã Decisão única está marcada para o dia 30 de janeiro, no Maracanã, uma semana após a decisão da Copa Sul-Americana

A Conmebol informou que a torcida não será liberada para a final da Libertadores, no Maracanã. O anúncio aconteceu momentos depois de decidir que a decisão da Copa Sul-Americana também não terá público. "A atual situação de pandemia COVID 19, ainda em expansão na América do Sul, não permite a realização de um evento desta magnitude e importância com presença de púb...