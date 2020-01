Esporte Final da Copa São Paulo vai marcar início da nova fase do Pacaembu Estádio passará a ser administrado pelo consórcio Allegra, que pagou R$ 115 milhões pelo direito de gerir o local pelos próximos 35 anos

A partir de sábado, o estádio do Pacaembu deixará de ser administrado pela Prefeitura de São Paulo e ficará sob responsabilidade do consórcio Allegra, que pagou R$ 115 milhões pelo direito de gerir o local pelos próximos 35 anos. Neste dia, será realizada a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A final é considerada a transição do comando do estádio do poder pú...