Esporte Final da Copa Master tem horário alterado; confira Decisão entre Vila Nova e Goiás será disputada no estádio Olímpico, nesta quarta-feira (1º de setembro) às 20 horas

A final da Copa Master de Futebol 2021, que será disputada nesta quarta-feira (1º), teve o horário alterado pela organização do torneio. Na tabela inicial, a decisão estava prevista para o período matutino, às 9 horas. Com a mudança, o jogo será disputado às 20 horas, no Estádio Olímpico. O título será decidido à noite entre Vila Nova e Goiás. O time vilanoven...