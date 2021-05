Esporte Final da Champions terá público; Uefa exigirá vacinação e teste de covid-19 De acordo com as autoridades portuguesas, foi liberada a capacidade de 33% do Estádio do Dragão, em Portugal, o que equivale a 16.500 espectadores

A Uefa dará início às vendas dos ingressos para a final da Liga dos Campeões, hoje (25). De acordo com as autoridades portuguesas, foi liberada a capacidade de 33% do Estádio do Dragão, em Portugal, o que equivale a 16.500 espectadores. Ao todo, serão destinados seis mil ingressos para cada clube e 1700 para o público em geral. Os valores serão divididos em quatro c...