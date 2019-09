Esporte Finais do Mundial de Skate Park em SP encerram a 1ª janela olímpica da modalidade O próximo grande evento mundial de Park no Brasil acontecerá no mês de novembro, já no início da segunda janela olímpica, no Rio de Janeiro

O Mundial de Skate Park começou na segunda-feira, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo, e terá durante o final de semana o período mais importante da competição. No sábado, os brasileiros Pedro Barros, octacampeão mundial, e Luizinho Francisco, terceiro no ranking mundial já estão garantidos nas semifinais. Outros atletas (Pedrinho Carvalho, Matheus Mello, Mateus H...