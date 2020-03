Esporte Fina diz que buscará nova data para Mundial após adiamento dos Jogos de Tóquio Realizado de dois em dois anos, o próximo Mundial de Esportes Aquáticos está marcado para a cidade de Fukuoka, no Japão, entre os dias 16 de julho e 1.º de agosto de 2021

A decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do governo japonês pelo adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 em um ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, vai causar problemas para diversas modalidades, que têm Mundiais marcados para 2021. Esse é o caso da Fina (Federação Internacional de Natação), que afirmou nesta terça-feira a ideia a...