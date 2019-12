Esporte Fim do Brasileirão deve aquecer negociações no Atlético-GO Dragão disputará Série A na próxima temporada e aguarda fim da edição 2019 para agitar mercado da bola

O Atlético-GO está de olho na última rodada do Brasileirão, neste domingo (8). Garantido na elite do futebol brasileiro do ano que vem, o Dragão já pensa na formação do elenco para disputa da Série A, em 2020. O presidente do clube Adson Batista confirma que a partir da semana que vem o mercado da bola deve ficar mais agitado. Sem nome definido para treinar o Atlé...