Esporte Fim da saudade para torcida do Goiás, mas com regras para cumprir Time esmeraldino faz, contra Brasil-RS, primeiro teste de público, com até 1.500 pessoas nas arquibancadas da Serrinha, durante a pandemia de coronavírus

Chegou o dia do reencontro entre o Goiás e ao menos parte de sua torcida. O time esmeraldino enfrenta neste sábado (18), a partir das 19 horas, o Brasil de Pelotas, no encerramento da 24ª rodada da Série B. Será o primeiro jogo da equipe alviverde com a presença de público em meio à pandemia da Covid-19 - até 1.500 pessoas estarão na Serrinha para presenciar uma partida que...